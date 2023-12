Los nuevos descubrimientos que cambian lo que sabemos sobre la importancia del tamaño del cerebro en la inteligencia humana

Nuestros cerebros no parecen tan especiales cuando se compara su tamaño relativo con el de nuestros parientes animales más cercanos. Para comprender la inteligencia humana, los científicos profundizan ahora en nuevas áreas de investigación.

Al menos en parte debido a sus opiniones raciales, estaba convencido de que los humanos se originaron en Europa, no en África, como ahora se acepta universalmente.

Keith también describió una noción que llegó a conocerse como el Rubicón cerebral. Observando que los humanos tienen cerebros más grandes que otros primates, Keith argumentó que la inteligencia humana sólo se volvió posible cuando nuestros cerebros alcanzaron un umbral en particular.

Para el Homo, el género al que pertenecemos, Keith pensaba que el volumen mínimo era de unos 600-750 cm cúbicos. Para nuestra especie Homo sapiens, era de 900 cm cúbicos. Si fuera más pequeño, según el argumento, el cerebro no tendría suficiente poder computacional para respaldar el razonamiento humano.

Cambios en el diagrama del cableado del cerebro, en la forma de las neuronas e incluso en cuándo y dónde se activan ciertos genes, son todos igualmente importantes, si no más . Así, el tamaño no lo es todo.

Los inteligentes con cerebro pequeño

Sin embargo, cuando se miran más de cerca los detalles, la historia no es tan simple. Dos especies destacan por sus cerebros inusualmente pequeños: el Homo floresiensis, también conocido como el verdadero "hobbit", y el Homo naledi .

Sin embargo, las herramientas de piedra por sí solas son evidencia de que el Homo floresiensis se comportó de una manera en la que los chimpancés no podrían hacerlo.

Este último estudio causó furor entre los paleoantropólogos, en parte porque Berger anunció sus resultados antes de que el artículo pasara por el proceso científico habitual de revisión por pares, incluso en un documental de alto perfil de Netflix llamado Unknown: Cave of Bones (Desconocido: la Cueva de los Huesos).

Cuando otros investigadores revisaron el estudio, algunos fueron extremadamente críticos y dijeron que el estudio "no cumple con los estándares de nuestro campo" y que "falta una cantidad significativa de información".

Anatomía de la mente

"Incluso los pequeños cambios en la conectividad, especialmente en la conectividad de largo alcance, realmente conducen a profundos cambios cognitivos y de comportamiento", dice el neurocientífico Nenad Sestan de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.

En particular, algunas partes del cerebro humano reciben información de muchas otras regiones. Esto les permite integrar múltiples piezas de información y tomar decisiones en consecuencia.

Por ejemplo, en 2019 el equipo de Van den Heuvel demostró que patrones de conexión encontrados en humanos, pero no en chimpancés, a menudo se asociaban con un mayor riesgo de esquizofrenia. Esto sugiere que los humanos han hecho un compromiso evolutivo: mayor inteligencia a cambio de un mayor riesgo de mala salud mental.

Células alteradas

Sólo pudieron encontrar un tipo de célula que era exclusiva de los humanos. No se trataba de una neurona, sino de una célula microglial: parte del sistema inmunológico del cerebro . Las células parecían aparentemente normales, pero habían activado un conjunto único de sus genes.

Sestan advierte que no se debe exagerar la importancia de estos hallazgos. "No creo que esto sea clave", dice. "No hay ninguna razón para pensar que las células microgliales darían capacidades cognitivas".