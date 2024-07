Los obstáculos que enfrenta la extrema derecha para llegar al poder en Francia (y por qué no tiene la victoria garantizada)

Esto significaría que no sólo tendría la llave para aprobar o rechazar las grandes reformas del país sino que también podría nombrar a un primer ministro que estaría en el bando político opuesto al presidente Emmanuel Macron.

Los expertos coinciden en que Marine Le Pen y sus aliados no la tienen fácil, a pesar de la sorpresa que dieron en la primera vuelta, algo que este conglomerado político -indigerible para gran parte de los franceses durante décadas- nunca había logrado.

Frente republicano

De esta manera, en muchas de las circunscripciones donde corrían tres candidatos (uno perteneciente a la extrema derecha y dos al bando contrario), sólo quedaron dos. La estrategia apunta a que no se dispersen los votos y que los electores voten por la alternativa contraria a Le Pen, sea esta de la coalición centrista de Macron o de la izquierda.

“Este es un escenario en el que realmente no pensábamos hace apenas cinco años”, le explica a BBC Mundo Jean-Yves Camus, analista político e investigador francés, especialista en movimientos nacionalistas en Europa.

Camus, no obstante, afirma que la estrategia que están llevando adelante los rivales de Marine Le Pen para bloquear a sus candidatos puede ser un obstáculo importante.

Una táctica que, por lo demás, no es nueva.

“En 2002, cuando Jean Marie Le Pen (padre de Marine Le Pen) llegó a la segunda vuelta de las presidenciales contra Jacques Chirac (centro derecha), muchas personas de izquierda votaron por Chirac aunque no estaban de acuerdo con él”, dice Jean-Yves Camus.

“Creemos que ayudará a que no alcancen la mayoría absoluta”, dice en conversación con BBC Mundo.

Sin embargo, advierte: “La gran pregunta es cuál será la dimensión de ese frente. No sabemos si será suficiente para bloquear realmente a la extrema derecha”.

Ministros del gobierno de Macron -como el de Economía, Bruno Le Maire- se han mostrado públicamente en contra de los candidatos apoyados por Mélenchon, señalando que no le darán sus votos, a pesar de que estos forman parte del Nuevo Frente Popular (NFP), con quienes hicieron alianza.

Y aunque con esta y otras variables es difícil predecir lo que pasará este domingo, para Margot Loizillon, analista y jefa de redacción de France 24, hay una cosa que está clara: "La extrema derecha no tiene la victoria asegurada".

Rechazo ciudadano

Sin embargo, para Mathieu Gallard aún no han llegado a conquistar del todo la confianza de los franceses.

“Todavía se les considera poco competentes. No son lo suficientemente creíbles para gobernar el país”, indica.

“Tiene que demostrar que está en capacidad de gobernar, ahí está buena parte del debate. Si no logra, es difícil que logren una victoria aplastante”.

¿Cuáles son los escenarios tras las elecciones?

Aunque Jordan Bardella ha insistido en que no formará Gobierno si no tiene mayoría absoluta, con el argumento de que en otro caso no podría aplicar su programa.