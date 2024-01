Los palestinos que enfrentan amenazas de muerte en la ciudad de EE.UU. en la que un niño de su comunidad fue asesinado

A medida que conduzco por el lugar, me fijo en muchos restaurantes y tiendas con sus nombres escritos en árabe, mientras que banderas palestinas cuelgan desde algunos balcones .

“Me siento muerto”

El padre de Wadea, Oday al Fayoume, sigue en estado de shock. No ha podido derramar una lágrima por la pérdida de su hijo único.

“Todavía lo veo y escucho su voz”, me revela Oday, con un tono cargado de dolor.

Aún en medio de esa pérdida, Oday dice que su dolor no es nada comparado a las tragedias de tantos padres en duelo en Gaza .

“Viviendo atemorizada”

Laila, una madre de tres, me dice que ya no confía en la gente como solía hacerlo .

Le entregó las cartas a la policía, pero todavía no hay información de quién podría estar detrás de las amenazas.

Ha tenido que cambiar su rutina y eso no le gusta.

“El mayor cambio es no poder salir cuando quiero. Algunas veces, me imagino que esa persona se llevará a uno de mis hijos en venganza”.

“Les dije, si ven a alguien tratando de hacerme daño no traten de salvarme, sino corran de vuelta a la casa”, me cuenta, aguantando las lágrimas. “No debería ser paranoide y no debería estar viviendo atemorizada”.