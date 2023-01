Los peligros de comprar en internet alineadores transparentes para dientes

Esa es la afirmación de un grupo de dentistas y ortodoncistas que le contaron a la BBC que los clientes de la llamada odontología a distancia no son conscientes del daño que pueden causar los alineadores si no son colocados en persona por un dentista.

No fue el caso de Jamie, un padre de Glasgow en Escocia, quien recurrió a SDC después de recibir un presupuesto de entre $us 5.000 y $us 7.500 para enderezar sus dientes.