Los presos rusos liberados para combatir con Wagner en Ucrania cometen terribles crímenes de vuelta en Rusia

Kevorkyan fue uno de los 150 presos reclutados el 31 de agosto de 2022 cuando el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, visitó la cárcel en la que cumplía condena, de acuerdo con un ex recluso citado en las redes sociales.

La mujer de Kirill, Daria, le contó a los medios locales que él la llamó para decirle que llegaría tarde, pero que no se preocupara porque un grupo de jóvenes se había detenido a auxiliarlos. Sería la última vez que oyó su voz.

"Lo peor fue cuando aterrizamos y volví a conectar mi teléfono. Había innumerables mensajes", recuerda Nadezhda. "Se pueden imaginar el pánico que sentí. Arrojé el teléfono lejos, porque solo podían significar una cosa, que todo había terminado. Fue un miedo animal. No puedo describirlo".

Tres detenidos

Nadezhda no podía creer que Kevorkyan estuviera en libertad pese a haber sido sentenciado a 18 años de prisión por un crimen con inquietantes semejanzas. "No debería haber salido hasta 2028", afirma.

Kevorkyan fue condenado por liderar una banda criminal que asaltó un auto no lejos de donde Tatiana y Kirill fueron asesinados. Desvalijaron a sus ocupantes. A uno de ellos lo mataron con un arma de fuego.

De acuerdo con las leyes rusas, los internos deben cumplir al menos dos tercios de su pena. "Debería haber purgado al menos 12 años y solo estuvo seis", se queja Nadezhda. Aún no asimila que el brutal asesinato de su hija pudo evitarse.

Quiénes han sido liberados

Pero a los que sobrevivan durante seis meses en el frente les promete que podrán volver a casa, un bono de 100.000 rublos (unos $us 1.000), y, lo más importante, un indulto .

Cuántos han vuelto a delinquir

El fundador de Wagner asegura que el porcentaje de reincidencia en el delito de su mercenarios es un 10 o un 20% inferior al de otros convictos liberados, pero Olga Romanova, directora de Rusia Tras las Rejas, una organización de defensa de los derechos de los presos, la cifra podría ser mucho más alta sencillamente porque no queda registro de los crímenes.

Las familias de otras víctimas también están preocupadas porque los condenados regresen a casa , no solo sin castigo, sino aún más embrutecidos por sus experiencias en frente.

En junio de 2022, su exnovio, Vladislav Kanius, fue condenado a 17 años en una colonia penal por su muerte. Menos de un año después, Oksana no podía imaginárselo en ningún otro lugar. Pero se sorprendió al ver que fotografías suyas que circulaban en las redes sociales lo mostraban empuñando un arma y con uniforme militar.

Cuando Oksana le solicitó al tribunal que le informaran del paradero de Kanius, la respuesta fue que no habían podido ubicarlo y que su paradero era un secreto de Estado.

"Es como si nos hubieran asesinado a todos. Es una señal para toda la escoria ahí fuera: 'hagan lo que quieran, no los van a castigar'".

Muchos abogados consultados para este reportaje declararon que no podían hacer nada en estos casos . Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen y la única manera de que vuelvan a prisión es que delincan de nuevo.

"Por supuesto que sé quién es el responsable por la muerte de mi hija y sé que no era su primer crimen... Es duro para mí... pero no soy una estúpida. Sé que no lo van a quitar de la circulación de por vida".