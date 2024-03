Los retos y beneficios de criar a un hijo bilingüe (y qué hacer cuando tú hablas solo un idioma)

Pidieron consejo y les dijeron que solo nos hablaran sus respectivos idiomas. Se apegaron a esto tan estrictamente que durante un tiempo vergonzosamente largo no nos dimos cuenta de que ambos hablaban holandés e inglés con fluidez.

En realidad, hay muchas maneras diferentes de exponer a su hijo a dos idiomas y no se ha encontrado que ningún enfoque sea el mejor, dice Viorica Marian, autora de Power of Language (“El poder del lenguaje”) y profesora de ciencias y trastornos de la comunicación en la Universidad Northwestern en Illinois (Estados Unidos).

Las estrategias más efectivas son aquellas que se pueden incorporar de manera consistente y a largo plazo . "En última instancia, la estrategia que tendrá éxito es la que funciona para su familia en particular y hace que la experiencia sea placentera y no una tarea ardua", dice.

"No tenemos una estrategia coherente", dice Padhy. Su principal objetivo es enseñar hindi conversacional a sus hijos para que puedan presentarse, decirle a la gente cuántos años tienen y cuántos hermanos tienen.

¿Hay una edad perfecta para que aprendan un segundo idioma?

Eso no significa que sea demasiado tarde para agregar un segundo idioma: los niños mayores e incluso los adultos aún pueden aprender otros idiomas , y puede haber otros beneficios, como la alegría de conectarse con la propia herencia. Pero, según los expertos, a los niños más pequeños les puede resultar más fácil captar un acento nativo.

Después de esto, los niños pierden la capacidad de distinguir sonidos que no se utilizan en su lengua materna o en las lenguas a las que están expuestos.

La importancia de motivar a los niños de más edad

Sin embargo, no es sólo empezar temprano lo que puede marcar una diferencia positiva. El otro desafío es mantener el segundo idioma, especialmente una vez que los niños se vuelven más independientes .

"Esto no siempre es fácil porque a los niños no les gusta sentirse diferentes. Muchos niños inmigrantes nos dicen que ya no quieren hablar su lengua materna, porque eso es lo que los diferencia de los demás".