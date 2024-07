"Los votantes del partido me eligieron": la carta de Biden en la que insiste en que no abandonará la candidatura para las elecciones de noviembre

En una carta enviada a los demócratas en el Congreso, Biden dijo que no volvería a presentarse "si no creyera absolutamente" que es "el mejor" para vencer a Trump .

En el texto, Biden afirmó que ha "escuchado las preocupaciones de la gente" y no está "ciego ante ellas", pero se centró principalmente en el proceso de nominación demócrata en el que recibió el 87% de los votos emitidos en las primarias , donde los votantes "hablaron clara y decisivamente" sobre su candidatura.

"Fue su decisión. No de la prensa, ni de los expertos, ni de los grandes donantes, ni de ningún grupo seleccionado de personas, por muy bien intencionadas que sean", escribió Biden.

"Este fue un proceso abierto a cualquiera que quisiera postularse", señaló. "Los votantes del Partido Demócrata votaron. Me eligieron a mí para ser el candidato del partido .

"¿Ahora decimos simplemente que este proceso no importó? ¿Que los votantes no tienen voz y voto? Me niego a hacer eso", añadió.