Luis Díaz en Inglaterra: cómo en solo 4 meses el delantero colombiano se volvió indispensable para el Liverpool

Escucha esta nota aquí

Getty Images Luis Díaz ha ganado dos trofeos con el Liverpool y está cerca de un tercero.

Cuando Luis Díaz se paseó por Wembley, balanceando la tapa del trofeo de la FA Cup sobre su cabeza y con el premio al hombre del partido en la mano, parecía totalmente cómodo, como un jugador que lleva años en el Liverpool.

Lo cierto es que ya ha ganado dos trofeos en cuatro meses desde que fichó por el Oporto, y podría conseguir un tercero al final de la semana.

El jugador de la selección colombiana, que hace seis años jugaba en la segunda división de su país, no podría haber soñado con un mejor comienzo de su carrera en el equipo inglés tras su fichaje por 37,5 millones de libras (casi US$47 millones) en enero.

Su llegada ha elevado al Liverpool a otro nivel y, a pesar de que "los rojos" perdieron el título de la primera división del fútbol inglés por un punto en la última jornada, su aporte promete ser crucial en la búsqueda del séptimo trofeo de la Liga de Campeones de Europa para el Liverpool el sábado en París.

"Guante"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, describió a Díaz como un jugador que "se adapta como un guante a nuestro fútbol", después de los festejos por la memorable victoria en la FA Cup contra el Chelsea.

Eso es lo que se ha destacado desde la llegada de Díaz al club: se mueve en la letal delantera del Liverpool como si hubiera jugado toda la vida con sus compañeros.

"Qué chico. Qué historia. Qué jugador. Lleva nuestro fútbol al 100%. Me siento afortunado", dijo Klopp.

https://twitter.com/LFC/status/1525599360309940225?s=20&t=pQR7AWhalQDXc6R4rMD46g

Con seis goles y cinco asistencias en los 25 partidos que ha disputado hasta ahora, es fácil entender por qué los aficionados del Liverpool se han enamorado de Díaz.

En dos meses, marcó y dio una asistencia contra el Manchester United en Anfield, hizo lo mismo en la victoria en cuartos de final de la Liga de Campeones contra su antiguo rival, el Benfica, y dio una asistencia contra el Everton.

Para cuando la hinchada de Anfield le había dedicado una canción, también había marcado el gol del empate contra el Tottenham (1-1), un gol contra el Villarreal en la semifinal europea y había ayudado a su nuevo equipo a ganar la Copa de la Liga.

"Uno no espera milagros inmediatos de este tipo de jugadores, pero él no está lejos de hacer exactamente eso. Que siga así", dijo Klopp a la cadena de televisión Sky Sports en marzo.

"Hay una razón por la que se ficha a un jugador. La razón es la calidad que tiene", opinó el técnico alemán y añadió:

"Lo que ha sido realmente especial es que cuando lo vimos sabíamos que encajaría inmediatamente. Eso es muy difícil, normalmente, pero no para él. Por eso tenemos un chico muy seguro. Queremos que sea él mismo".

La confianza de Díaz se demuestra en sus actuaciones, pero es evidente que está disfrutando de la vida en Merseyside (condado donde se encuentra Liverpool) también fuera del campo.

Después de ponerse en la cabeza la tapa del trofeo de la Copa de la FA, en Wembley, se le vio en las redes sociales riendo cuando jugaba en la computadora con el arquero Adrián, mientras descansaba antes de la victoria del Liverpool en la liga contra el Southampton.

La semana pasada se comunicó por redes sociales con sus antiguos compañeros del Oporto para celebrar la conquista del título de Portugal, pero se aseguró de llevar puesta la camiseta del Liverpool.

Getty Images Díaz ha recibido varios de los famosos abrazos de Klopp.

Su inglés no es muy bueno, pero no parece haber supuesto un problema, ya que Klopp bromea a menudo sobre cómo superar la barrera del idioma.

"¡Lo intentó durante 10 minutos largos, pero no entendí ni una palabra!", dijo el técnico en abril cuando le preguntaron si Díaz había dado consejos al equipo sobre cómo superar a su antiguo rival portugués, el Benfica.

Díaz también espera los famosos abrazos de Klopp después de los partidos: el técnico ha bromeado anteriormente que grita "vamos" porque no sabe qué más decir.

"¿El entrenador? ¡Increíble! Esa es la única palabra que se puede usar para él en el poco tiempo que llevamos trabajando juntos", dijo Díaz el mes pasado.

"Intenta que todos sus jugadores estén contentos, y para mí eso es muy importante. Él quería que yo supiera que hasta ahora había estado rindiendo muy bien y que sólo debía tratar de seguir haciendo más de lo mismo: jugar mi fútbol con alegría y felicidad, incorporando obviamente la táctica del equipo."

Madurez

En una entrevista concedida a la revista colombiana Semana, la madre de Díaz afirmó que el jugador ya estaba "madurando" como persona en el Liverpool a pesar de llevar poco tiempo allí.

"Lo he visto igual desde que era un niño. Me dice: 'le gusto al técnico. Cuando juego mis partidos, me abraza'".

"También ha sabido llevarse bien con sus compañeros de equipo. Le dan la bienvenida por ser como es", concluyó su madre.

Getty Images Díaz es también un jugador clave para la selección colombiana de fútbol.

El valor de mercado de Díaz se ha disparado desde su llegada al Liverpool y sería una sorpresa no verle de titular contra el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones.

En una plantilla repleta de estrellas que incluye a Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané y Diogo Jota, Díaz se ha consolidado muy rápidamente como titular.

"Lo que más se nota y se ve es la intensidad del juego aquí", reflexiona Díaz. "Tácticamente, la forma en la que nos organizamos y el hecho de que también tenga que defender puede ser lo más difícil hasta ahora".

"Tengo ese aspecto de mi juego, ya que pasé un tiempo jugando en el Oporto y creo que conseguí recoger y aprender mucho allí. Seguiré mejorando aquí también, pero estoy encantado de haberme adaptado como lo he hecho".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=-PHL2BPXFX8&list=PLLhUyPZ7578eOhaDzuQaUohvgFzplupf-