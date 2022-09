María Belén Bernal: la desaparición de una abogada en una escuela de la Policía que causa indignación en Ecuador

Qué se sabe de la desaparición de María Belén Bernal

El ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, informó que se tiene constancia de la entrada de la mujer en las dependencias policiales, pero no de su salida.

Según relató el ministro, las cámaras captaron más tarde a su marido saliendo de las instalaciones en el auto de ella, pero el vehículo no fue revisado y los agentes no saben si ella también salió o no.