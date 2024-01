Mária Telkes, la científica "Reina del Sol" que fascinó al mundo con sus inventos a principios del siglo XX

La biofísica Mária Telkes se distinguía por hacer dispositivos que aprovechaban la energía solar, cuando eso no era tan común.

" Gracias a una rubia alta y de aspecto deslumbrante del Instituto Tecnológico de Massachusetts que es lo suficientemente bonita como para ganarse la vida como modelo o corista si no fuera una física establecida , la gente de St. John en las Islas Vírgenes ya no tiene que depender de las tormentas para obtener agua potable". ​

No sería la única publicación que destacara con asombro su género al reportar sus logros.

Para ser más precisos, no fueron dos sino tres mujeres las que unieron fuerzas para hacer realidad el proyecto de crear una vivienda completamente calentada con energía solar... en una época en la que se esperaba que las mujeres se encargaran de limpiar la casa, no construirla.

MIT, el lugar donde esa científica había desarrollado el proyecto, no tuvo ningún problema con que Peabody estuviera involucrada, pero sí cuestionó la asociación con Raymond, pues no sólo era homosexual sino que no hacía mucho esfuerzo por ocultarlo.