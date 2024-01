"Más que libertario, Milei por ahora es como un mandamás que considera que hay que cambiarlo todo y de golpe"

Hay varios rasgos que ya son claros, por lo menos las preferencias principales de Javier Milei. No se sabe si las va a poder sostener.

Lo que veo mayormente es un deseo de desregularizar la economía. No estoy tan seguro que sea de tipo libertario necesariamente.

Te has dedicado a estudiar el ascenso de outsiders o recién llegados a la política. ¿Milei entra en algún sentido en esa categoría?

Pero uno de los problemas de estas personas es que efectivamente piensan que esa marea o tsunami que los lleva al poder se puede perpetuar estando en el poder. Y así no es como funcionan los sistemas democráticos.

Hay que ver qué pasa: si el gobierno decidirá ir por partes y ver qué se puede hacer o no, o si se va a convertir en un gobierno más impaciente con las resistencias que existen en el sistema.

Esto no sería necesariamente algo que yo consideraría libertarismo, pero sí es una especie de aplanadora política que tiende a avanzar en muchos frentes muy rápido, independientemente de las normas que ya existan en el país para realizar estos cambios.

Estos primeros modos de gobernar son parte de las cosas que ocurren también en otros gobiernos que están en su luna de miel. Hay momentos en que presidentes de todo tipo se desbocan en este período, pero no significa que ese sea el futuro.

Muchos gobiernos cambian, o no. Entonces es muy temprano para sacar conclusiones de lo que vendrá por el resto de este gobierno.

Hasta cierto punto, te da una noción de que es una persona que piensa que la solución a todo tipo de problemas es derogar cosas que ya existen. Y no creo que esa sea siempre la solución.

Ganan con una mayoría más amplia de la que creo que él mismo imaginó, pero eso no significa que todo el mundo esté completamente de acuerdo con lo que está haciendo. Él es el presidente de todos los argentinos y tiene que gobernar de acuerdo a las reglas del sistema.

Entonces, por supuesto que tiene un mandato para realizar ciertos cambios e impulsar reformas que prometió. Pero eso no significa que su agenda entera tenga que ser impuesta, porque eso lo convertiría no en un presidente con un mandato sino en un presidente sectario, que sólo gobierna para satisfacer lo que un grupo que lo votó desearía.

Y además él se tiene que acordar de que para la segunda vuelta tuvo que ganarse el voto de gente que no lo votó al principio. O sea, gente que votó por él no necesariamente porque estuviera de acuerdo con todo lo que está pidiendo.

No cabe duda de que el extremismo de Milei va a gustar a muchos de los que lo apoyan. Y muchos van a querer más extremismo todavía.

Él va a sentir ese impulso de gran parte de su base, pero tiene que acordarse de que esta no necesariamente va a ser la totalidad de su base por el resto de su período.

Milei puede seguir siendo un presidente extremista, alinearse con los sectores más entusiastas de su base y buscar el modo en que aquellos que no lo acompañaban tan entusiastamente al principio se vuelvan igual de extremistas que él.

Es algo que pudiera empezar a hacer en algún momento. Yo esperaría que no, pero es una opción.

Entonces se presta a dos interpretaciones muy diferentes y no sabría decir qué estaba cruzando por su mente cuando dijo esas palabras.

No cabe duda que para poder salir de esta crisis hace falta un gran número de reformas. No soy economista, pero está claro que no es un problema que se pueda resolver con tres o cuatro medidas y hay que pensar en un cambio fundamental.