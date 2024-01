"Más violencia y más sangre no van a arreglar nada": Tal Mitnick, el joven israelí encarcelado por negarse a combatir en la guerra de Gaza

En ese contexto, el joven de 18 años Tal Mitnick no dudó en ir contracorriente y recientemente se convirtió en el primer israelí encarcelado por negarse a participar en la guerra .

“Tomé la decisión cuando me di cuenta de que mi conciencia no me permitía tomar parte en las acciones y en las ideas contra los palestinos", le dijo a la periodista de la BBC Rebecca Kesby.