“Me ahogué en deudas tratando de comprar un milagro”: los religiosos que abusan del "evangelio de la prosperidad"

Evarline no gana nada desde hace meses, me dice mientras hablamos por teléfono.

Desempleo duplicado

'Soluciones sobrenaturales'

"A la gente se le dice que Dios no quiere que sigan siendo pobres. Así que ´plantan una semilla´", me dice.

"Creí en lo que me dijo el pastor, que podría conseguir un trabajo. Así que no tuve ningún problema con el préstamo, porque pensé que eventualmente podría devolverlo ".

"Tenía miedo porque no sabes qué acción podrían tomar si no les pagas. No sabes si te pueden demandar o si te pueden llevar bajo custodia policial".

Presionado para dar

"Sarah" me pidió que no usara su nombre real o que dijera en qué estado del sur de los Estados Unidos vive por temor a la intimidación de la iglesia o sus abogados.

"Recuerdo una vez en la iglesia que una señora dijo: 'He estado pagando mi diezmo pero no tengo suficiente dinero a fin de mes'".

Y afirma que a cualquiera que preguntó por qué no ocurrían los milagros obtuvo como respuesta: "No oraste lo suficiente, no sembraste suficiente semillas. No tuviste suficiente fe".