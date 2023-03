“Me dijeron que mi cáncer terminal era un fuerte sangrado menstrual”

Kelly Pendry pasó varios años con un cáncer que no fue diagnosticado.

Pero no fue sino hasta 2021 cuando finalmente le diagnosticaron un leiomiosarcoma uterino, una forma rara de cáncer que afecta las células del músculo liso.

Tumores raros

"Sentí que era una melodramática", señala. "Sentí que me estaba obsesionando y pensaba que todo estaba en mi mente , me preguntaba si todo esto era estúpido".

"Hubo algunos días en que me doblaba de dolor", cuenta.

"Pasaba más días sangrando que no sangrando. Subía de peso sin explicación. Tenía la barriga muy, muy hinchada".

"¿Cómo puedes soportarlo?'

En abril de 2020, un médico general suplente, a quien Kelly describe como un "héroe", acordó que algo no estaba bien después de sentir bultos en su abdomen.

"Por primera vez alguien validó algo" , afirma. "El médico dijo: '¿cómo puedes soportarlo?', le dije: 'no lo estoy soportando'".

Fue por esta época cuando un médico mencionó por primera vez la posibilidad de un sarcoma, pero el tumor no fue diagnosticado hasta noviembre de 2021 tras una biopsia de pulmón.

"Una enfermera me dijo que no hiciera planes para Navidad", señala.

Quimioterapia "extenuante"

"Dije: 'No puedo soportar la idea de no estar presente para los hitos [de los niños]', cosas tontas como primeros novios, novias, graduaciones".

Pero dice que "no son nada en comparación" con el dolor que tenía antes.

Kelly quiere una histerectomía, pero señala que la opción "ya no está sobre la mesa".

"El mensaje parece ser: mi cáncer está en etapa cuatro y la cirugía no se usa para prolongar la vida".

Kelly no quiere ser crítica con el "maravilloso Servicio Nacional de Salud británico", pero siente que ha sido "excluida de vías que parecen estar disponibles en otros países".

"Lloraba mientras corría"

"Si las cosas me deprimen... empiezo a correr y puedo sentirme mejor", dice Michael.

"Ayer me golpeó como una tonelada de ladrillos", afirma. "Lloraba mientras corría. Me sentí mejor después".

Kelly espera que c ompartir su experiencia pueda ayudar a otros.

Espera que su historia "llegue a alguien en las primeras etapas de la enfermedad y les haga decir: 'Quiero que me hagan más pruebas o me gustaría que me remitan al especialista'".