"Me lo tatuaría en el interior de los párpados": el mensaje de Sharon Stone para su yo más joven que la hizo llorar en una entrevista con la BBC

"No lo sabes, pero lo vas a lograr", repite. " Me lo tatuaría en el interior de los párpados" .

"Me hubiera gustado saberlo tantas veces", dice.

"Cuando estaba en el suelo y no podía conseguir una ambulancia", continúa. "Cuando volví a casa [del hospital] y leí en la revista People que tendríamos que esperar hasta 30 días para saber si iba a vivir o morir".

La actriz explica que no había sido sino hasta mi pregunta que pudo reconocer que había superado todo. "Ha pasado tanto tiempo y todo salió OK... se acabó... todos llegamos a la orilla", dice.

"Veo el mundo un poco diferente a gran parte de mi país. Eso no significa que no sea patriota", dice.

Sus obras son atrevidas e impresionistas y, en sus propias palabras, “muy grandes”. Esto, explica, se debe en parte a que se inspiró en una tía que pintaba murales en las paredes de su casa, y en parte a que no puede ver lo suficientemente bien como para pintar en pequeño.

Dice que no imagina cómo será la creación final mientras pinta. “Estoy muy inmersa en ella”, dice. “Es muy envolvente. Es simplemente maravilloso”.

Pero los sitios web "no te dan aquello que es lo que realmente requiere una cita, que es la química", dice. "Eso lo tienes que descubrir por ti misma como un cerdo buscando trufas", añade, riendo, "no se puede oler a través de las páginas web".

"La gente que conocía cambió, las cosas que recordaba y las que no recordaba... Algunas de ellas nunca volvieron".

Dice que no estaba convencida por las acciones de algunos de los personajes que interpretó. Pero ahora, dice: “Creo que estamos llegando a un punto en el que las mujeres simplemente representan cómo las mujeres se comportarían realmente en esas circunstancias”.

Cuando la entrevista llega a su fin, el equipo retoca su maquillaje. Bebe un poco de agua. Luego se levanta, me abraza y me agradece por mi pregunta sobre su yo más joven, que dice que fue "realmente conmovedora". Luego me abraza nuevamente y se va.