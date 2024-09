"Me sorprendió la vergüenza de compartir fantasías sexuales": Gillian Anderson cuenta su experiencia de escribir y editar el libro Want

Gillian Anderson me dice que se siente "muy cómoda" hablando de sexo. Era obvio, incluso antes de que nos reuniéramos para hablar sobre su nuevo libro, Want , una colección de fantasías sexuales de mujeres.

"De repente, describir las imágenes que han estado en mi cabeza durante un tiempo y la acción de hacerlo, agregó un nivel de intimidad que no hubiera esperado, y no esperaba ser tan tímida al respecto".

Fantasías de todo el mundo

Susan Young, una psicóloga clínica que leyó el libro, me dice que "las fantasías sexuales son un aspecto sano y normal de la expresión sexual , siempre que no causen angustia ni daño".

"Lo que más me interesaba era la alegría y el disfrute que las mujeres sentían claramente al escribir, lo mucho que les abría a entenderse mejor a sí mismas, según parecía. En definitiva, este no es mi libro. Es el libro de todas las mujeres que han colaborado".

Francos con nuestro deseo

Want es una versión del siglo XXI de otra colección de fantasías femeninas, My Secret Garden (" Mi jardín secreto" ), publicada en 1973.

Una de las contribuciones en Want comienza así: "Me resultó muy difícil entender cuáles son realmente mis propias fantasías. Gran parte de lo que se desarrolla en el porno está orientado a los hombres, y hay tantas expectativas puestas en nosotras como mujeres, que me resulta muy difícil decidir qué es lo que realmente me excita y cómo siento que debería actuar".