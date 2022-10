“Me traficaron, me violaron y dejaron que mis victimarios me encontraran”

Isobel estaba ansiosa por que sus victimarios fueran procesados, pero dice que cuando le preguntó a la policía cómo iban a mantenerla a salvo -proporcionando un lugar seguro donde resguardarse mientras transcurría la investigación-, no había ningún plan. La pandilla sabía dónde estaba viviendo por lo cual, a pesar de estar libre, vivía con miedo.

De las remitidas al NRM por explotación sexual en el año 2021, la BBC encontró que había 462 niñas y mujeres británicas en comparación con 46 de nacionalidad no británica.

La pandilla descubrió que Isobel había hablado con la policía y la empezó a amenazar. Isobel lo reportó también, pero se retiró de la investigación al ver que no se implementarían medidas de protección. El caso fue abandonado y la pandilla la obligó a regresar a una vida de explotación durante la cual quedó embarazada.

Después de hablar con una parlamentaria sobre su caso, Isobel decidió volver a la policía e intentar obtener el apoyo del NRM para reconstruir su vida. Pero no fue fácil.

"Le pregunté al trabajador del Mecanismo Nacional de Referencia sobre la asistencia legal", dice Isobel. "Empezó a enfadarse y me dijo 'no necesitas ese consejo legal porque no eres inmigrante'".