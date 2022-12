Messi y Argentina, una historia de amor que no pudo haber tenido un mejor final

Y aunque tras la victoria por penales ante Francia, que le permitió a Argentina ganar este domingo su tercera Copa del Mundo, Lionel Messi dijo que quiere jugar unos partidos más con su selección , sus declaraciones anteriores sobre que este es su último Mundial dejan entrever que no habrá otro momento tan importante como este en la relación del rosarino con la albiceleste.

Para funcionar, una historia de amor no debe necesariamente terminar bien.

Si no, pregúntenle a William Shakespeare, y todo lo que "les hizo" a esos pobres Romeo y Julieta: al final los mandó a una tanda de penales, los envenenó y los apuñaló.

Pero si va a terminar bien, la historia de amor necesita de obstáculos. El amor fácil, accesible, no nos gusta. Tenemos que sospechar de que todo se puede descarrilar a último momento para valorar, satisfechos, el beso del final .

Si nos remontamos a sus inicios, podemos decir que esta historia nunca ha sido apta para cardíacos: primero, hubo un momento en el que Messi pudo no haber jugado para la albiceleste, sino para otro país; luego, empezó el romance con un Mundial Sub 20 en Holanda 2005 y una medalla de oro olímpica en Pekín 2008.

Desencuentros

Por eso, la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) se enteró de que tenía una joven promesa, no en la cancha todos los domingos, sino gracias a un video que el padre de Messi, Jorge, hizo con las jugadas de su hijo.

Para evitar que el futuro ídolo terminara disputando un Mundial con la camiseta roja de España , en lugar de la albiceleste, un llamado desde Buenos Aires a la familia de Messi concluyó con Lionel jugando un amistoso sub 20 frente a Paraguay el 29 de junio en 2004 en la cancha de Argentinos Juniors, el mismo club donde había debutado en primera años antes Diego Armando Maradona.

Pero el debut en la mayor no pudo haber sido más decepcionante.

Sin embargo, aunque jugó todos los partidos hasta la eliminación en cuartos de final, fue la única Copa del Mundo en la que no marcó un solo gol .

Si la historia se torció en Sudáfrica, la situación empeoró cuando la selección no logró ni llegar a la semifinal en la Copa América de 2011. El dato no es menor, porque ese torneo se jugó en Argentina.

Entonces, el fantasma del desamor se coló entre la hinchada y su número 10. Que no cantaba el himno nacional argentino antes de los partidos, que ganaba todo en el Barcelona y nada con la albiceleste, que no era un líder como el gran Diego...

Y a esa final la siguieron otras dos finales perdidas, ambas por penales, ambas con Chile, en 2015 en el país vecino y en 2016 en Estados Unidos. Tras este último torneo, Messi no pudo más:

"Ya está. Se terminó para mí la selección. Son cuatro finales (incluida la derrota con Brasil en la Copa América de 2007), no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio. Creo que ya está".