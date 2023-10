"Mi hija llamó y me dijo: ‘Papi, estamos en guerra’. Fue la última vez que hablé con ella": la desesperación de familiares de desaparecidos en Israel

No aparecen, hasta ahora, ni en los hospitales ni en las listas de fallecidos.

Uno de ellos es el argentino Itzik Horn, cuyos hijos, Lair y Eitan, no han sido localizados desde el sábado.

"Entraron casa por casa en el kibutz (comuna agrícola) donde vive mi hijo mayor. A los que se pudieron llevar se los llevaron y a los que no, los mataron", le dijo a BBC Mundo desde la ciudad de Sderot, a un kilómetro de la frontera con Gaza.

Su hijo menor estaba de visita en la casa de Lair cuando se produjo el sorpresivo asalto. Como no contestaban el teléfono y nadie en la comunidad sabía dónde estaban, su padre comenzó la búsqueda.

"Mis hijos no aparecen. En los hospitales no están, en la lista de muertos no están. Creo que fueron secuestrados".