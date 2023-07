“Mi hija me lanzó un reto: ¿a que no te atreves?”: el papá mexicano que se volvió viral por ir vestido de rosa a ver Barbie con su hija de 5 años

Dueño de un servicio de grúas, a Eleazar no le da ninguna vergüenza consentir a su hija de 5 años, ni le importa lo que piensen los demás.

“Mi hija me lanzó un reto: ¿a que no te atreves a ir vestido de rosa? ¿o te da vergüenza?. Le contesté: no pues, vergüenza te va a dar a ti”.