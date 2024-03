“Mi hijo Ali murió de hambre delante del mundo entero”: la desesperación de las familias ante la falta de comida en Gaza

El padre de Ali, un bebé palestino que recientemente murió de desnutrición y deshidratación en el único hospital pediátrico del norte de Gaza, ha pedido ayuda para los otros niños que reciben tratamiento allí, mientras las Naciones Unidas (ONU) advierten sobre la hambruna si las entregas de ayuda no aumentan sustancialmente.

"Ali nació en medio de la guerra y no había comida ni nada para que su madre comiera, lo que provocó que sus riñones fallaran", dijo el hombre, que no quiso ser identificado, en una entrevista grabada para el servicio de radio de la BBC en árabe, Gaza Lifeline.

"La vida de Ali empeoró día tras día. Intentamos que lo trataran en los hospitales, pero no hubo ayuda... Ali falleció frente al mundo entero, que se quedó viéndolo morir".

"Tuvimos dificultades para conseguir leche para todo el departamento y no sólo para esa pequeña", recordó. "Murió sin poder recibir su pequeña dosis de leche".

"Me duele el corazón por lo que le está pasando. Es muy difícil ver a tu hijo llorar todos los días por no poder orinar... y que los médicos no puedan ayudarle".