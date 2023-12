“Mi padre encontró una nueva pareja que lo apartó de mí y lo hizo desaparecer durante años”

"En realidad, fue muy angustiante para mi padre", dice. "Recuerdo una conversación en la que ella le gritaba que no me amaba . Y él decía que sí, por supuesto que sí. Ella es mi hija, por supuesto que la amo".

Vincent le dijo a su hija que no podía entender por qué ella e Iris no se llevaban bien.

La cuñada de Vincent, Sheila, también tenía dudas sobre Iris: "No era muy amigable y no sé si pensaba que (la familia de Vincent) era le hacía la competencia", dice, "pero parecía muy celosa de la relación de Carolyn con su padre".

"La mayoría de las personas con demencia no saben que tienen demencia", indica, "y por eso no van al médico para detectar si algo anda mal".

"Tuve un caso en el que me pidieron que evaluara la capacidad de alguien para firmar un poder notarial de larga duración relacionado con propiedades y finanzas. Mi conclusión fue que no tenía la capacidad mental. Y la familia dijo: ‘No te preocupes, conseguiremos que alguien más lo firme ’".

Iris denunció a la policía que Carolyn estaba acosando a Vincent y que él no quería tener nada más que ver con su hija."La policía me dijo que no podía volver a contactar a mi padre porque estaba abusando de él", recuerda Carolyn. "Volví a llamar y dije: ¿podrían decirme exactamente qué se supone que hice? Y no pudieron".