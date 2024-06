"Mi padre nunca supo el nombre completo de mi madre": los hijos no deseados de la guerra de Vietnam

"Mi mamá no pudo quedarse conmigo. Me entregaron a su mejor amiga, pero su amiga tampoco pudo retenerme", dice Jenny.

Así que Jenny fue entregada a la fundación Pearl S. Buck , una organización internacional que apoyaba y asesoraba a los "niños de la guerra" no deseados .

En el punto álgido de la guerra, había aproximadamente 50.000 militares estadounidenses apostados en Tailandia. Y miles de soldados en el llamado R&R (Rest and Recreation, "Descanso y Recreo" en español) de Vietnam también viajaban a Tailandia con regularidad.

A las tres semanas fue adoptada por una pareja suiza que en ese momento trabajaba en Tailandia. Criada con sus hermanos suizos, Jenny no se sentía diferente a ellos.

"En unos grandes almacenes de Bangkok, una señora me preguntó dónde estaba mi madre. Señalé a mi madre, una mujer rubia parada junto a la caja. La señora parecía desconcertada", recuerda.

"Me digo a mí misma que probablemente nunca encontraré a mi madre y que mi historia nunca tendrá un final feliz", relata Jenny entre lágrimas.

Guerra y turismo sexual

El costo y las bajas de la larga guerra resultaron demasiado para EE.UU. Sus tropas fueron retiradas en 1973 y, dos años más tarde, Vietnam del Sur -que no era comunista- cayó ante una invasión a gran escala del Norte comunista .

Ayuda por TV

"En casa me golpearon, me patearon y abusaron verbalmente de mí. En la escuela, peleaba con otros niños. Mi piel oscura significaba que me consideraban sucio, (...) una persona deficiente para ellos", cuenta.