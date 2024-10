“Mi reloj sigue marcando el 7 de octubre. No quiero venganza, solo quiero que me devuelvan a mi familia”: el trauma en el kibutz atacado por Hamás

“Por todas partes”

"El tiempo se detuvo”

Recordando

Pero Simon dice que esas historias tienen que contarse. "A algunos no les gusta porque es su hogar y no quieren que la gente ande hurgando por ahí", señala. "Pero hay que transmitir el mensaje. De lo contrario, se olvidará".

El regreso a ese día

La mudanza

"Nos destruyeron"

Un principio en duda

“La gente está muy enojada"

"No me gusta pensar en términos de odio y rabia, no es lo que soy, pero no puedo desconectarme de lo que sucedió ese día".