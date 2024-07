"Mi voto para Edmundo es en lealtad con María Corina": el decisivo papel de la candidata inhabilitada en las elecciones presidenciales en Venezuela

"Después de 2021, la sociedad se despolitizó, porque la gente interpretó que el gobierno [interino de oposición] de Juan Guaidó no cumplió con lo que prometido", asegura el analista político Oswaldo Ramírez.

Machado, de 56 años, quedó fuera del tarjetón. Mas no de las preferencias del electorado.

"En el pasado, quien lideraba el voto opositor era Leopoldo López. Cuando lo inhabilitaron hubo que mirar hacia otras opciones. Con María Corina no pasó. A nadie le importó que estuviera inhabilitada , porque ella capitalizó el descontento contra la oposición tradicional”, afirma para BBC Mundo Eugenio Martínez, periodista experto en temas electorales.

Su pasado confrontativo

María Corina Machado comenzó su carrera política hace 22 años, cuando estuvo al frente de la organización no gubernamental Súmate, destinada a velar por la transparencia electoral y la participación ciudadana.

Pero su verbo incendiario y sus posiciones radicales no siempre le valieron adeptos en las filas opositoras. Incluso fue excluida del núcleo de decisiones dentro de la propia dirigencia.

Machado, sin embargo, no bajó la guardia. En febrero de 2014, llamó a una ola de protestas conocida como “La Salida”, junto a otros dirigentes, para pedir la restitución del orden democrático. Esas manifestaciones, que se extendieron hasta junio, dejaron más de 43 fallecidos y casi 1.900 detenidos.

Hasta entonces, Machado había sido una defensora de la abstención porque no creía que hubiera condiciones electorales justas.

"Esa narrativa siempre tan confrontativa de María Corina nos llevó a la polarización", confiesa Gabriela Santander, una activista política. “Para ella no existía la vía electoral. Su actitud me parecía muy arrogante. Actuaba siempre por las vísceras. Por eso, cuando ganó las primarias, tuve miedo. Me dije: esta mujer nos va a llevar al despeñadero”.