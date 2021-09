Michael K. Williams: el actor de "The Wire" aparece muerto en su apartamento de Nueva York

Escucha esta nota aquí

Getty Images Michael K. Williams fue recordado por sus colegas como una de las personas "más amables" y con "más talento".

El actor estadounidense Michael K. Williams, particularmente conocido por el personaje de Omar Little en la serie The Wire, fue hallado muerto este lunes en su apartamento de Nueva York.

Tenía 54 años.

Medios estadounidenses que citan a fuentes de las fuerzas de seguridad dicen que se sospecha que la muerte de Williams está relacionada con una sobredosis, pero no hay confirmación oficial.

Williams, nominado a tres premios Emmy, habló abiertamente en el pasado sobre sus problemas con las drogas.

En la serie de HBO The Wire, interpretó a Omar Little, un ladrón de traficantes, homosexual y con un estricto código moral por el que nunca roba o amenaza a personas que no estén vinculadas al narco.

También se le conocía por interpretar a Albert "Chalky" White, un poderoso gánster, en la serie sobre la era de la Ley Seca Boardwalk Empire.

Tributos y condolencias

El portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, John Grimpel, dijo que la policía fue este lunes al apartamento de Williams en Brooklyn después de recibir una llamada de emergencia a las 14:00 hora local (18:00GMT).

Reuters Michael K. Williams habló abiertamente sobre sus problemas con las drogas.

Actores y cineastas le han rendido homenaje en redes sociales.

"La profundidad de mi amor por este hermano solo se puede comparar con la profundidad de mi dolor por su pérdida", tuiteó su colega en The Wire Wendell Pierce.

"Un hombre muy talentoso con la capacidad de darle voz a la condición humana al retratar las vidas de aquellos cuya humanidad rara vez es elevada hasta que él canta su verdad", añadió Pierce.

https://twitter.com/WendellPierce/status/1434986053539176456

"Esto me rompe el corazón. Hemos perdido un enorme talento en Michael K. Williams", tuiteó el actor de Star Trek George Takei.

El cineasta James Gunn describió a Williams como una de las "almas más amables" que jamás conoció.

"Descansa en Paz Michael K Williams Te fuiste demasiado pronto. Un hombre que me enseñó tanto. Gracias por tu sabiduría", escribió el actor británico Damson Idris.

En un comunicado, la cadena HBO, que emitió 60 episodios de The Wire entre 2002 y 2008, dijo: "Estamos devastados ante la noticia de la muerte de Michael Kenneth Williams, miembro de la familia de HBO por más de 20 años".

"Mientras el mundo conoce su inmenso talento como artista, nosotros conocimos a Michael como un querido amigo que era amado por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia por esta pérdida inconmensurable", prosigue el texto.

Bailarín y actor

Nacido en Nueva York en 1966, Williams empezó su carrera como bailarín y trabajó con Madonna y George Michael antes de pasar a la actuación, con empresas como la prestigiosa National Black Theatre Company.

Reuters

En una entrevista con la BBC en 2018, Williams explicó el porqué del éxito de The Wire.

"Creo que permanece en la gente porque todavía es relevante, por el clima de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Creo que de hecho es un poco triste", observó.

"Fue la primera serie que vi que se creó como lo que yo llamo 'edutenimiento'. Profundizó de forma tan honesta en lo que estaba mal en nuestra sociedad, desde el departamento de policía a los legisladores a nuestro sistema escolar y los medios. Representó lo que estaba pasando en nuestra comunidad".

El actor admitió públicamente sus problemas personales con las drogas a lo largo de los años, incluso cuando actuaba en The Wire.

"Estaba jugando con fuego", dijo en una entrevista con el portal de noticias NJ.com en 2012.

"Era solo cuestión de tiempo que me pillaran y que mis temas acabaran en la portada de un tabloide o que yo fuera a la cárcel… o peor", señaló.

