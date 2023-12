"Milei es el primer presidente argentino que cuestiona el consenso contra los crímenes de la dictadura, eso abre un interrogante sobre lo que viene"

“Desde 1983 hasta ahora hemos tenido infinidad de problemas, pero todos se han resuelto por la vía institucional. Eso me parece el principal logro de los 40 años de democracia”, dice Victoria Murillo, una politóloga argentina que dirige el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia.

En 1983 empieza el período más largo de democracia en la historia argentina. Y también el primero con democracia competitiva. Ha habido gobiernos peronistas y no peronistas, y la democracia ha sobrevivido durante 40 años a estos cambios de signo político, incluso con una crisis enorme como la de 2001.

Puede ser que Milei diga “que se vayan todos”, pero eso no resultó en un golpe militar o inestabilidad política, sino en una elección limpia donde él fue elegido.

Más allá de otros aspectos de su programa, me parece que la elección en sí misma habla de la solidez de la democracia argentina. Esperemos que siga así.

Vamos a ver qué ocurre, no parece prioritario para él. Pero es algo que modifica un consenso al que costó bastante tiempo llegar.

Eso no fue solo en el terreno político. Se ha ganado mucho en otros terrenos de derechos.

Pensemos que cuando llegó la democracia no había ni siquiera ley de divorcios: es Alfonsín el que la pasa. También la de patria potestad. Argentina es el primer país en establecer cuotas de género en el Congreso, en aprobar el matrimonio igualitario. La ley de género, de adopción igualitaria. La legalización del aborto…

Mi impresión por lo que he visto en las encuestas es que no es un voto ideológico. Es más bien un voto de bronca contra el sistema político, de frustración sobre todo por el tema económico y descontento con las dos opciones políticas existentes.

La segunda vuelta es una elección donde él encarnaba la oposición al partido de gobierno, en un contexto donde los partidos de gobierno en toda América Latina no se reeligen desde 2019, salvo el caso del Partido Colorado en Paraguay.

Y con una situación muy mala en Argentina, una inflación de 150% y una pobreza de 40%, no sorprende que el partido de gobierno haya perdido y la gente busque un reemplazo.

En Argentina el desarrollo económico no ha sido particularmente exitoso, pero la democracia demostró ser muy capaz de soportar crisis.

Por ahora es un presidente muy débil, minoritario. Frente a las políticas que propone, que pueden generar mucha protesta y descontento, está buscando una coalición legislativa condicional a ciertas leyes, pero no necesariamente leal si las cosas se ponen mal y hay un juicio político.

Muchos presidentes minoritarios en América Latina no han podido terminar su mandato cuando enfrentan contextos de crisis, protesta social y una caída dramática de su popularidad.

O sea, podemos ver una crisis institucional que no necesariamente resulte en que él se transforme en un Bukele y haya una concentración de poder, sino más bien una ausencia de poder.

Tendría un costo social gigantesco que él tratara de concentrar poder. Primero requeriría que haga algo que le diera enorme popularidad. Y con una sociedad civil tan movilizada y organizada como la argentina, me parece difícil que lo logre.

A mí eso es lo que más me preocupa: la protesta social y el grado de violencia que eso pueda desencadenar.

Y hay comentarios, que por ahora no son más que comentarios, por ejemplo del expresidente (Mauricio) Macri como llamando a grupos progobierno a defender al gobierno en la calle de las protestas, que no me parecen particularmente productivos.