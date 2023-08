"Milei tiene un componente libertario que lo hace un bicho raro en comparación a las ultraderechas de América Latina"

Ojo que cuando hablamos de ultraderecha no nos referimos tanto a estilos políticos.

Esto me parece relevante porque en el debate latinoamericano ha surgido este cliché de que ser de ultraderecha es ser como Trump o Bolsonaro: personajes muy rupturistas con un lenguaje bastante vulgar que conecta con demandas de la ciudadanía, sobre todo por estar en contra del "establishment".

Pero ese estilo político no necesariamente lo tienen los líderes de ultraderecha en Europa o Kast en Chile.

Hoy se define como alguien contra el aborto pero hace unos años este tema no lo levantó con fuerza. Entonces ha ido girando hacia posturas más conservadoras moralmente pero que no necesariamente estaban en sus orígenes como personaje político.

Otra característica que has señalado en la ultraderecha es la agitación de sentimientos anti inmigración. ¿Se observa esto en Milei o se diferencia de las posturas de Trump y Kast?

Efectivamente, eso Milei no lo tiene.

Por eso es importante tener en mente que todas estas ultraderechas tienen elementos en común, pero hay rasgos que las definen. Es como una gran familia donde hay primos, algunos se asemejan más, pero no son todos idénticos.

Giancarlo Summa, un ítalo-brasileño que estudia el resurgimiento de la extrema derecha en el proyecto Mudral, ha señalado que Milei no reivindica abiertamente la memoria de la dictadura militar en Argentina como lo hacen Bolsonaro en Brasil o Kast en Chile. Esto no es una diferencia menor tampoco…

Es verdad y volvemos a esa metáfora de que todos ellos son primos pero no hermanos.

En el componente militar, por lo menos hasta ahora, no es que Milei profese una defensa muy irrestricta de lo que fue eso.

Exacto. Y esos otros elementos ideológicos de la ultraderecha a veces no vienen del líder principal como Milei, sino de las personas que trabajan junto a él en levantar el proyecto que, como dices, es muy embrionario hoy.

Milei hace planteos como dinamitar el Banco Central argentino y dolarizar la economía, que no parecen encajar con un nacionalismo clásico. O permitir la venta de órganos, lo que tampoco parece encajar con una visión conservadora religiosa. ¿Son más diferencias con la ultraderecha de otros países?

Como Milei es un candidato radical, me parece lógico que para enfrentar ese problema defienda una idea radical como la dolarización y la eliminación del Banco Central.

También me parece lógico que la ultraderecha en Chile no se meta en esa temática, porque los problemas que tenemos son diferentes a los de Argentina.

Y a veces estos planteamientos libertarios lo ponen en jaque con la cuestión moral. ¿Cómo podemos pensar que una persona anti aborto diga que se puede permitir eventualmente el comercio de niños o de órganos? Esas son las cosas que no cuajan bien.

Necesitamos más análisis empírico para saber la proporción en cada caso. No me atrevería a decir el porcentaje dentro del voto de Milei, pero por lo que hemos visto pensaría que gran parte son votos protesta y hay que ver cuánto es un voto ideológicamente duro.

Una de las características de políticos como Trump o Bolsonaro que has señalado es que parecen mantener una fidelidad de sus votantes a prueba de errores. ¿Se aplicaría esto también a Milei o sería apresurado considerar el apoyo que obtuvo en estas primarias como votos seguros para él en octubre?

No me extrañaría que Milei mantenga el importante caudal de votos que tuvo en una elección presidencial.

Ahora, tengamos en consideración que movilizó 30% de los votos con una participación electoral que no fue tan elevada para la tradición de primarias en Argentina. Entonces, ojo que si subimos la participación electoral ese 30% puede disminuir.

No quiero decir que él tiene perdida la elección, pero creo que se le pone un poquito cuesta arriba.

En una eventual votación de Milei contra quien sea, es muy probable que otras personas que no votaron a quien haya pasado terminen decantándose por esa otra opción porque quieren evitar que llegue la ultraderecha al poder.

Buena pregunta. Creo que lo que hemos estado viendo en América Latina es que estas ultraderechas vienen creciendo: Milei hace cinco años no existía. Kast sacó 8% de los votos en 2017 y hoy está donde está.

Mi olfato político me diría que esta realidad llegó para quedarse. No me extrañaría que en muchos otros países de América Latina veamos un efecto dominó y estos liderazgos empiecen a ganarse un espacio en la arena electoral.