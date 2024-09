Muere a los 29 años Michaela DePrince, la bailarina que pasó de un orfanato a convertirse en una estrella del ballet y a actuar junto a Beyoncé

Su familia señaló que su muerte, cuya causa no ha sido revelada, había sido "repentina".

“A pesar de que le dijeron que ‘el mundo no estaba preparado para las bailarinas negras’ o que ‘no valía la pena invertir en bailarinas negras’, ella se mantuvo decidida, enfocada y comenzó a dar grandes zancadas”, escribió la bailarina estadounidense Misty Copeland en las redes sociales.

Un número

"Pensaban que yo era una hija del diablo. Me decían todos los días que no me iban a adoptar, porque nadie querría a una hija del diablo", dice.