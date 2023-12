Muere a los 75 años el talentoso actor Tom Wilkinson, de películas como Batman Begins, The Full Monty y Eternal Sunshine of a Spotless Mind

El actor británico Tom Wilkinson, conocido por películas como The Full Monty (Todo o nada), Batman Begins (Batman comienza) y Eternal Sunshine of a Spotless Mind (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos), falleció a los 75 años.

Wilkinson fue nominado al Bafta en seis ocasiones y dos al premio Óscar de la Academia por las películas Michael Clayton e In The Bedroom (Crimen Imperdonable).

Polifacético

"Me di cuenta de que no eran necesariamente estos tipos de clase media sureña los que llegaban a ser actores; posiblemente podrían ser personas como yo. Y una vez que lo supe, nunca cambié de opinión".

Se formó en la Real Academia de Arte Dramático (Rada) antes de seguir el trillado camino hacia el trabajo en teatro y televisión. En 1986, consiguió su primer papel importante en la pantalla en la miniserie First Among Equals (Primero entre iguales), basada en la novela más vendida de Jeffrey Archer.

Días de éxito

En 1997, fue elegido para interpretar a un ex capataz de una fábrica que se une a sus compañeros de trabajo desempleados para montar un espectáculo de striptease en The Full Monty.

"Me ofrecieron simultáneamente el papel principal en una serie de televisión y un posible papel en una película de bajo presupuesto (The Full Monty)", le dijo al diario británico The Guardian.

"Recuerdo que llamé a un amigo y me dijo: 'Toma el de televisión. Vete por la televisión'. Pero no seguí su consejo y el show resultó ser una mierda".

Wilkinson recibió grandes elogios de la crítica por el drama nacional estadounidense de Todd Field de 2001, In the Bedroom, en el que interpretó a un padre desconsolado. Fue nominado al Óscar al mejor actor.

Otros roles

Otros créditos de Wilkinson incluyen Batman Begins, The Patriot (El Patriota), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos), The Gathering Storm (Tormenta en ciernes), Black Knight (El caballero negro), Valkyrie, The Lone Ranger (El llanero solitario) y Denial (Negación).