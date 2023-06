Muere Astrud Gilberto: la curiosa historia de la mujer que popularizó la versión en inglés de la Chica de Ipanema

Voces sin acreditar

En la década de 1970, comenzó a escribir sus propias canciones , como se muestra en álbumes como Astrud Gilberto Now (1972) y That Girl From Ipanema (1977).

En este último, logró cumplir su ambición de grabar su canción Far Away, como un dúo con el legendario trompetista de jazz Chet Baker.

Además de grabar, desarrolló un segundo aspecto de su carrera, actuando en las películas The Hanged Man y Get Yourself a College Girl y grabando la banda sonora de The Deadly Affair, con arrreglos del legendario productor Quincy Jones.