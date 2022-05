Muere el actor Ray Liotta, el inolvidable protagonista de "Buenos muchachos"

Escucha esta nota aquí

Getty Images

El actor estadounidense Ray Liotta falleció a los 67 años de edad.

Liotta murió mientras dormía en República Dominicana, donde estaba filmando una película, según informó este jueves su publicista.

El actor se hizo conocido mundialmente en 1990 por su papel en la película de Martin Scorsese Goodfellas (titulada "Buenos muchachos" en Latinoamérica y "Uno de los nuestros" en España).

Según recuerda la revista Variety, Goodfellas revolucionó el género de gánsteres y tuvo un gran éxito comercial y de crítica.

Es considerada por muchos como una de las mejores películas de todos los tiempos, y recibió seis nominaciones a los Oscar, ganando uno de los galardones.

Carrera prolífica

Nacido en 1954 en Nueva Jersey, fue adoptado a los seis meses después de haber sido abandonado en un orfanato tras su nacimiento.

Inició su carrera en televisión a fines de los años 70 y sus primeros grandes papeles en el cine le llegaron con "Algo salvaje" (1986), en la que aparecía junto a Jeff Daniels y Melanie Griffith y por la que fue nominado a un Globo de Oro, y "El campo de los sueños" (1989), junto a Kevin Costner.

Tras el éxito de "Buenos muchachos", se lo vio en películas taquilleras como Cop Land (1997), junto a Sylvester Stallone, o Hannibal (2001), con Anthony Hopkins.

En las dos décadas siguientes apareció en numerosas películas y series de televisión, algunas de dudosa calidad.

En tiempos recientes su carrera parecía estar renaciendo y se lo pudo ver en "Historia de un matrimonio", filme de 2019 dirigido por Noah Baumbach en el que interpretaba a un duro abogado.

También regresó al género mafioso con "No Sudden Move" de Steven Soderbergh y "The Many Saints of Newark", precuela de la serie "Los Soprano", ambas estrenadas en 2021.

Casado en una ocasión, Liotta deja una hija de 23 años de edad.

Tributos

Lorraine Bracco, coprotagonista de Buenos Muchachos, tuiteó que estaba "totalmente destrozada" al escuchar la noticia.

"Puedo estar en cualquier parte del mundo y la gente vendrá y me dirá que su película favorita es Goodfellas", escribió.

"Luego siempre preguntan cuál fue la mejor parte de hacer esa película. Mi respuesta siempre ha sido la misma… Ray Liotta".

Jamie Lee Curtis, quien protagonizó con Liotta el drama en 1988 "Dominic y Eugene", tuiteó que "su trabajo como actor mostraba su complejidad como ser humano" y que era "un hombre amable".

"Estoy muy triste de saber que Ray Liotta ha fallecido. Era un amigo en el pasado y es muy triste. Nos reímos mucho. Descansa en paz, amigo mío", tuiteó la actriz Rosanna Arquette.

