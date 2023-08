Muere Sixto Rodríguez, el rockero latino que no sabía que era tan grande como Elvis o los Rolling Stones

La causa de la muerte del músico, protagonista del documental Searching for Sugar Man , no fue anunciada.

Simon Chinn, quien produjo Searching For Sugar Man, dijo este miércoles que la muerte de Rodríguez era "una noticia muy triste".

De la música a la construcción

"Yo reflejaba lo que pasaba en Detroit en los 60 y 70. El aspecto social es lo que me gusta. Uso la canción protesta como un género dentro de la música folclórica como un vehículo para expresar lo que veo", dijo en una entrevista con BBC Mundo en 2012, cuando el documental sobre su historia ya estaba nominado al Oscar, premio que ganó al siguiente año.

Grabó dos LP, Cold Fact y Coming from Reality . A pesar de ser elogiados por los conocedores, no tuvieron éxito comercial. La disquera quebró y Rodríguez abandonó la música desilusionado.

"Pensé que podía lograr algún reconocimiento, vivir de eso, pero este es un negocio donde hay mucha crítica, mucho rechazo", confesó. "Conmigo las cosas no se dieron, me retiré de la escena y me puse a trabajar".