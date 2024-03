Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia que reunió para la antesala de la boda de su hijo a algunas de las personas más influyentes del mundo

La infancia del multimillonario

Cuando recuerda el pasado, Ambani suele decir que vivir con pocos recursos económicos en su primera infancia le dio una ventaja frente a otros empresarios que no tuvieron que abrirse paso desde abajo.

Pero como su padre no quería que sus hijos crecieran demasiado mimados, contrató a un tutor cuya responsabilidad era llevar a los niños diariamente a unas "excursiones" por zonas de bajos ingresos.

"Fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida", le dijo Ambani al periódico The New York Times.