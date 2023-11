"Nací en República Dominicana pero soy extranjera en mi propio país. Me volvieron apátrida y eso es una muerte civil"

“La Sentencia”

El 23 de septiembre 2013 el Tribunal Constitucional dominicano resolvió que no se reconocería la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos a partir de 1929 , basándose en una reinterpretación retroactiva de las leyes dominicanas.

Pero el alto tribunal apoyó esa negativa, al considerar que la mujer de entonces 29 años no había demostrado “que por lo menos uno de sus padres tuviera residencia legal en la República Dominicana al momento de su nacimiento”.

Concluyó que, por ello, no le correspondía la nacionalidad dominicana sino la haitiana . Y agregó, tal como se lee en la resolución:

"Cuando los extranjeros se encuentran en situación migratoria irregular, violando las leyes nacionales, no podrán invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho ".

“Pero fui a la Junta por mi cédula y me dijeron: ‘' No te la podemos dar con ese nombre (y esos apellidos), porque tú eres hija de padres extranjeros . Por lo cual, aunque hayas nacido en República Dominicana, eres extranjera'. Y ahí acabó mi sueño de estudiar una carrera’”.

Las críticas y la Ley de Naturalización

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la decisión violaba la Constitución dominicana y los pactos internacionales que el país firmó, y que dejaba a decenas de miles “prácticamente apátridas” porque Haití tampoco los reconocía como sus ciudadanos si no se inscribieron en la embajada en los dos primeros años de vida.

Dos grupos

“Mis padres no me habían inscrito en el Registro Civil en su día y lo hicieron, después de que saliera la Sentencia, en el Plan de Naturalización”, explica.

“Lo primero que me entregaron fue el acta de nacimiento más un carnet que era verde. Luego de ahí tuve que ir a buscar una carta de compromiso y hacer papeleo, después obtener la residencia, y la cédula me la dieron pasados ya unos años ”.

“Venció en 2019 y no la puedo renovar, porque cerraron las oficinas ”, se lamenta la joven.

La oficina responsable de registrar a los “extranjeros” dejó de funcionar en febrero del 2020 debido a la pandemia de covid-19, y hasta la fecha no ha vuelto a abrir, dejando a estas personas en un limbo legal.

Sin estudiar y condenados a la informalidad

Así las cosas, Nertania no pudo empezar la carrera de Psicología clínica, como siempre quiso.

“Lo intenté, pero no hubo manera”, cuenta. “El año pasado fui a la UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo) en Higüey a inscribirme, pero la muchacha que me atendió me dijo que para eso tenía que tener todo en orden”.