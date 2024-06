“No está ni vivo ni muerto”: las mujeres de bandos enfrentados en la guerra de Kosovo que buscan a sus desaparecidos 25 años después

"Les rogué que dejaran ir a mi hermano y que me llevaran a mí en su lugar", recuerda, mientras sostiene los pedazos rotos del reloj de pulsera de su hermano, encontrados en una fosa común años después de la tragedia.

Regreso al lugar del crimen

"Los restos de mi hermano estaban atados en bolsas junto con algunas de sus ropas: su jersey, su cinturón", dice ella. "No sé cómo describir el sentimiento. No hay palabras."

"Me da una sensación de alivio. Podría haber ocurrido que nunca lo hubiera encontrado, y me habría perturbado toda la vida", agrega Boletini, mientras se arrodilla ante la tumba para susurrar una oración por el alma de su hermano.

Heridas sin cerrar

"Enciendo dos velas, una por los vivos y otra por los muertos", dice Majstorovic, "Por ahora, no está ni vivo ni muerto".

"Nuestra despedida no fue nada fuera de lo común. Solo acordamos mantenernos en contacto por teléfono, hasta que él viajara para reunirse conmigo".

Cuando supo que Iván no había llegado a su destino, su madre se subió a un auto y salió a buscarlo. No sabía que ese viaje sería solo el comienzo de una búsqueda que, 25 años después, aún no ha concluido