"No hay ningún lugar seguro en Gaza": el reportero de la BBC que huye con su familia de los bombardeos de Israel en el territorio palestino

Adnan Elbursh es un reportero del servicio árabe de la BBC. Él y su familia dejaron su hogar después de que Israel ordenara la evacuación del norte de Gaza, donde viven más de un millón de palestinos. Pero trasladarse al sur no ha sido garantía de nada.

Pero ahora estamos en el sur y he visto columnas de humo y he escuchado explosiones. Fuentes oficiales y testigos me han dicho que los ataques aéreos han alcanzado casas y han matado a familias.