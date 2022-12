"No más que un truco": el príncipe Harry y Meghan Markle critican la disculpa del The Sun por la columna de Jeremy Clarkson

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, han criticado la disculpa del tabloide británico The Sun por una columna del presentador de televisión Jeremy Clarkson y la han calificado como "no más que un truco de relaciones públicas".

Un portavoz de la pareja acusó a The Sun de sacar provecho y explotar "el odio, la violencia y la misoginia".

"Desgraciadamente, no estamos conteniendo la respiración".

"El hecho de que The Sun no se haya comunicado con la duquesa de Sussex para disculparse muestra sus intenciones. Esto no es más que un truco de relaciones públicas".