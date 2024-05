"No me importa que la oposición diga que el mío sería otro gobierno de AMLO": Claudia Sheinbaum, favorita para ganar la presidencia de México

Sheinbaum habló este miércoles con el periodista de la BBC Will Grant. La entrevista se realizó originalmente en inglés antes de un acto de campaña en Veracruz.

Lo primero es que vamos a ganar. No hay ninguna posibilidad, o al menos una muy pequeña, de que la oposición gane las elecciones.

México ha sido llamado un país machista por muchos años. Y, cuando tienes una mujer presidenta, significa que ya no es tan machista como era antes.

¿Y qué diferencia real marcará eso si no se abordan los asuntos del machismo en el corazón de la sociedad, como la violencia de género, la violencia contra las mujeres, los feminicidios en México, la desigualdad en el trabajo?

Si no se abordan esas cuestiones y siguen igual, no importa si hay una mujer o un hombre en el poder.

Bueno, los cambios culturales no se dan en un día, ¿verdad?

Te voy a contar algo que me dijo una mujer en Los Altos de Chiapas. Ella me dijo: “Eres el sueño no cumplido de nuestras abuelas”. Era una mujer indígena.