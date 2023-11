“No nos dejan ni asomarnos a las ventanas”: el barrio palestino en Cisjordania confinado por el Ejército de Israel desde el inicio de la ofensiva

Qafisha y los nueve miembros de su familia apenas han salido de casa, asegura el hombre, quien no quiere correr ningún riesgo: “ya viste lo que pasó cuando llegaste. Tenemos una puerta que no podemos abrir y ventanas desde las que no podemos mirar. No tenemos ninguna libertad. Vivimos con miedo".

Qafisha, el cocinero de falafel, no ha podido cumplir con sus responsabilidades laborales desde que comenzó el confinamiento porque solo puede salir tres días a la semana y, en esos tres días, las horas que tenía asignadas no coinciden siquiera con las que podría desplazarse para llegar al trabajo.

Y, a diferencia del empleador de Mohtaseb, el suyo no ha sido comprensivo. "En estos trabajos, si trabajas, comes", asegura. "Y si no trabajas, no comes".