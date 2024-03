"No pararemos las deportaciones a Haití ni autorizaremos campos de refugiados": Luis Abinader, presidente de Rep. Dominicana, en entrevista con BBC

República Dominicana seguirá deportando a haitianos y no autorizará campos de refugiados en su territorio.

No, no lo haremos. Continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra Constitución. Creo que la ONU es la que tiene que actuar más. Pienso que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, especialmente esa unidad para ayudar a Haití.

Y llevamos más de tres años diciendo que Haití está entrando en el caos; que fuimos los primeros que usamos la palabra "somalización" de Haití, y no pueden pedirle a República Dominicana que resuelva el problema haitiano.

No lo haremos y no podemos hacerlo. Creo que la ONU tiene que trabajar más. Y eso es lo que le hemos estado pidiendo a la ONU desde 2021.

No, no lo haremos porque tenemos muchas razones históricas para no hacerlo.