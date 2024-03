"No podemos salir por las explosiones y los disparos": Haití al borde del colapso y la anarquía por la violencia de las bandas criminales

No obstante, millones de haitianos no pueden darse ese lujo . Están atrapados, no importa cuánto empeoren las cosas.

"No hay médicos, todos huyeron la semana pasada", dijo Philippe, un paciente que no quiso dar su nombre real.

"No podemos salir. Escuchamos explosiones y disparos. Así que debemos tener coraje y quedarnos aquí, no podemos ir a ninguna parte".

"Así que me veo obligada a salir a la calle. Ayer vinieron hombres armados y nos robaron todo el dinero. Muchos vendedores perdieron todo su dinero. Pero no hay manera de quedarse en casa cuando tienes tres bocas que alimentar".

"La ansiedad me está matando cuando estoy en la calle", repitió una mujer mayor que vendía fruta. "Sigo pensando ¿qué pasa si me matan a tiros? ¿Quién cuidará entonces de mis hijos? No tengo familia que me mantenga".