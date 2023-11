"No puedo caminar ni mover mis brazos, pero mi imaginación vuela”, cómo una amistad permitió a un entrenador de fútbol cuadripléjico volver a estudiar

A inicios del año 2003, Bonel Mosquera, el entonces conductor de autobús del equipo Once Caldas, recogió en el pequeño aeropuerto La Nubia de Manizales a quien era el nuevo director técnico del conjunto "blanco" de esa ciudad.

El Once Caldas era un club pequeño con un título conseguido en 1950 y una modesta situación económica .

El equipo había surgido tras la fusión del Deportes Caldas y Once Deportivo, ambos de Manizales, a mediados del siglo XX.

La historia de Luis Fernando Montoya con el Once Caldas confirmaría este optimismo inicial.

Aunque el momento cumbre llegó en la noche del 1 de julio del 2004, cuando el Once Caldas se coronó campeón de la Copa Libertadores de América , el torneo de clubes más importante del continente, después de vencer al equipo argentino Boca Juniors.

Un acto generoso

En todo ese proceso, Mosquera estaba constantemente con los miembros del equipo y del cuerpo técnico del Once Caldas.

“Para matricularme, en julio de 2003, el profe Montoya, su asistente técnico, Juan Carlos Ángel, y los jugadores Sergio Galván y Jhon Viáfara me apoyaron con $400.000 pesos colombianos (unos USD $200 de la época)”, relató Bonel Mosquera.

“El profe Montoya me decía que era muy importante culminar mi formación profesional” y le indicó que no podía quedarse toda la vida como conductor de autobús.

La tragedia

“En el momento en el que me pasó esto, cuando estaba en la clínica, yo escuché a un médico que le decía a mi esposa: -' Él no dura cinco minutos. Él se puede ir en cualquier momento'… Y llevo 19 años” , contó Montoya en entrevista con BBC Mundo.

La amistad y la gratitud

5 minutos para un abrazo

“Yo soy muy creyente a Dios y les dije que lo que más le pido es que me dé cinco minutos de vida para yo poder mover los brazos y poder abrazar a mi hijo y a mi esposa”.

“En muchas partes de Colombia piensan que nosotros estamos en el rincón de archivo o de cosas que no se utilizan”.

“Yo he querido llamar la atención con eso y decir que estoy vivo. Tal vez no puedo caminar y no puedo mover mis brazos, pero mi imaginación vuela”.