“No sabemos si fueron enterrados o tirados al desierto o al mar”: las ejecuciones secretas que lleva a cabo Arabia Saudita

A la familia de Mustafá al-Khayyat no la avisaron de que éste estaba a punto de ser ajusticiado.

Aún no tienen un cuerpo que enterrar, ni tumba que visitar. Lo último que supieron de él fue por una llamada telefónica que les hizo desde la cárcel. El hombre se despidió con estas palabras a su madre: "Muy bien, me tengo que ir. Me alegro de que estés bien".