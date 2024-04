"No toleraremos una anexión de nuestro territorio": la respuesta de Guyana a la ley de defensa del Esequibo aprobada por Venezuela

Más allá del nuevo estado

Sobre esta disposición, el economista José Guerra, aseguró que la misma “ es un mensaje a la ExxonMobil (...) y a otras compañías que piensen en invertir en Guyana, pues se les advierte que de hacerlo, no se les permitirá operar en Venezuela”.

"Tengo la impresión de que Venezuela necesita más a la ExxonMobil de lo que la ExxonMobil a Venezuela (...) Venezuela necesita a ExxonMobil, porque fue la segunda petrolera que llegó al país y tiene ubicados los yacimientos y sabe cuáles son sus problemas, pero el mundo de ExxonMobil no se acaba en Venezuela", explicó el economista a BBC Mundo.

Pero el texto no sólo cierra las puertas para hacer negocios en Venezuela a las empresas que hoy operan en la zona en disputa, sino que también dejará sin posibilidades de ocupar cargos públicos a aquellos venezolanos que no respalden la postura oficial.

La líder opositora María Corina Machado rechazó respaldar el referendo que el gobierno venezolano celebró en diciembre de 2023 sobre el tema del Esequibo, por considerar que no era la vía idónea para defender los derechos venezolanos sobre la región.

Machado está inhabilitada y no puede enfrentarse a Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La ley prohíbe también la circulación de mapas o documentos donde no se reconozca la soberanía sobre el territorio en reclamación, so pena de multas de más de US$100.000.

"Tendencia belicista"

Por su parte, el internacionalista Mariano de Alba consideró que la ley no es más que un gesto.

"La ley lo que hace es recoger lo que han sido y son las posiciones de Venezuela con respecto a su disputa territorial con Guyana. Es cierto que prevé la creación del estado Guayana Esequiba, pero si el gobierno venezolano no toma acciones adicionales para ejecutar esto, pues en la realidad es que la ley se queda en un estadio bastante simbólico ", explicó el asesor de la organización Crisis Group.

Los orígenes del problema

No obstante, Venezuela denunció el tratado por considerar que fue coaccionada por potencias europeas a aceptarlo, y en 1962 presentó una reclamación formal ante las Naciones Unidas .

"Yo me he comprometido con el presidente (guyanés Barrat) Jagdeo y con Guyana a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región (El Esequibo) que vaya en beneficio de sus habitantes", declaró en febrero de ese año el fallecido mandatario durante un viaje a Georgetown. Unas palabras que sus opositores interpretaron como una cesión del territorio.