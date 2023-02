"No tolero tener su misma sangre. Si pudiese, me haría una transfusión": el demoledor testimonio de la hija de un pedófilo

"No puedo tolerar su sangre dentro de mí", dice Jenny Pearson refiriéndose a su padre, Hamish Dawson.

Pero no fue sino hasta el verano pasado que escuchó los detalles de los abusos sexuales que cometió contra sus alumnos , cuando trabajaba como maestro en una escuela privada de primer nivel en Escocia.

Recuerdos de una infancia traumática

Diálogo abierto

En la última edición del podcast, ella le contó a Campbell que inmediatamente se sintió furiosa porque su padre estaba muerto y no podía escuchar el testimonio de sus víctimas.

Le dijo también que no estaba enojada por lo que él había dicho, y que ver que la verdad salía a la luz había sido para ella un gran vindicación por los terribles abusos que ella misma había sufrido.

"Quería buscarlo porque creo en la verdad y no puedo tolerar los secretos y la colusión ", cuenta.

"Me sentía moralmente obligada a hacer algo", dice y cuenta que las conversaciones que mantuvo con las víctimas fueron extraordinarias.

"Mis padres eran una abominación"

Pasó siete años en la Casa Dundas y otros cinco años en la cercana Casa Mackenzie, antes de abandonar la vivienda familiar para no regresar más, a los 18 años.

Jenny cuenta que su padre solía salir todas las noches por las puertas de incendio y no volvía a verlo hasta el día siguiente.

"Puedo decir, con una mano en el corazón, que no lo extrañaba ", afirma Jenny.

"Siempre me sentía expuesta y vulnerable", recuerda.

"Me sentía invadida, violada, menospreciada. Sabía que pasaban cosas sexuales y por eso sentía miedo, y no había un adulto con el que me sientiese segura, a quien recurrir".