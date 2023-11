Now and Then: la historia de la "última canción" de The Beatles que reconstruye la voz de John Lennon

Getty Images "Now and Then" fue reconstruida a partir de un demo que John Lennon grabó en 1978.

Los fanáticos de The Beatles volvieron a escuchar este jueves la voz de su ídolo John Lennon en un nuevo estreno musical de la mítica banda, que regresa con ayuda de la inteligencia artificial.

La canción, titulada Now and Then y que cuenta la historia de un amor perdido, es catalogada por la productora Apple Corps como el “último tema” del grupo británico.

“Now and Then” fue reconstruida a partir de un demo de la década del 70 grabado por Lennon en compañía de un piano.

De acuerdo con los críticos, la canción se parece a las de Lennon cuando incursionó como solista y es comparada con producciones como Jealous Guy.

Los Beatles le cantan a un amor que no especifican. En el tema entonan: “Sé que es cierto, todo es por ti. / Y si lo logro, es gracias a ti. / Y de vez en cuando, si debemos volver a empezar, sabremos con certeza que te amo”.

El demo original circuló durante años en forma pirata y en varias ocasiones habían intentado reconstruir el tema. Pero no fue hasta el año pasado que Paul McCartney y Ringo Starr lograron terminarlo.

El cuarto miembro del grupo, George Harrison, también aparece pero en la melodía, a través de unas tonadas de guitarra que grabó en 1995.

"Escuchar a John y Paul cantar juntos el primer estribillo, mientras cantan la línea 'De vez en cuando te extraño', es intensamente poderoso", comentó Rob Sheffield, de la revista Rolling Stone.

Apple Corps Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, separaron la voz de Lennon de sonidos superpuestos.

Al igual que otros temas “póstumos” de la banda, que dejó de tocar en conjunto hace 53 años, Now and Then se inclina por la nostalgia, más que por la calidad musical, afirma Jon Pareles, crítico de música pop de The New York Times.

“Para cualquiera que creció con los Beatles o llegó a amarlos, hay una punzada adicional al escuchar el último trabajo de la banda en conjunto”, sostiene.

Y añade: “No se puede comparar con la música que los cuatro Beatles hicieron juntos en los años 1960. Lo que hace es recordar a los oyentes una sinergia, musical y personal, que ahora se ha perdido para siempre”.

Como una manera de cerrar el círculo de la mejor banda de rock de la historia, Now and Then se publicará como un sencillo doble cara con su canción debut Love Me Do de 1962.

El nuevo tema ya está en los servicios de streaming y acumula miles de reproducciones.

Las copias en CD, vinilo y casete estarán disponibles desde este viernes.

El viernes también estrenará un video musical dirigido por Peter Jackson que contendrá imágenes nunca antes vistas, incluidos "unos preciosos segundos" de la primera película de la banda titulada The Beatles, y que fueron proporcionados por el baterista original de la banda Pete Best y su hermano Roag.

¿Cuándo se escribió la canción?

La historia comienza en 1978, cuando Lennon grabó una maqueta con voz y piano en su casa de Nueva York.

Después de su muerte, su viuda Yoko Ono entregó la grabación a los Beatles restantes en un casete que también incluía demos de Free as a Bird y Real Love.

Esas dos canciones se completaron y lanzaron como sencillos en 1995 y 1996, marcando el primer material "nuevo" de The Beatles en 25 años.

La banda también intentó grabar Now And Then, pero fue abandonada. "Fue un día, una tarde, en realidad, trasteando con eso", recordó el productor Jeff Lynne.

"La canción tenía estribillo pero le faltan versos completos. Hicimos la pista de acompañamiento, un intento que se aproximaba, pero que realmente no terminamos".

También había problemas técnicos con la grabación original, donde se escuchaba un zumbido persistente por los circuitos eléctricos del apartamento de Lennon.

Al final, se consideró que la calidad de la grabación era demasiado mala como para salvarla.

Según reportes, Harrison llegó a llamar lo que produjeron como “una basura", pero McCartney nunca abandonó la idea.

¿Cómo se usó la Inteligencia Artificial?

Getty Images

Durante la realización del documental Get Back de los Beatles, la compañía cinematográfica del director Peter Jackson desarrolló un software que les permitió "desmezclar" las grabaciones del grupo de otros sonidos superpuestos.

La tecnología se utilizó el año pasado para crear una nueva mezcla del álbum Revolver.

"Tiene que aprender cuál es el sonido de la guitarra de John Lennon, por ejemplo, y cuanta más información le puedas dar, mejor será", dijo el productor musical Giles Martin a la BBC.

Para Now And Then, el software pudo "levantar" la voz de Lennon de la grabación original en casete, eliminando el silbido de fondo que había obstaculizado los intentos anteriores de completar el tema.

En palabras de McCartney, la voz de Lennon en Now and Then es "clara como el cristal".

BBC