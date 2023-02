"Nunca te rindas": la mujer que logró frenar a golpes a un hombre que la atacó en un gimnasio en EEUU

"Cuando estaba ocurriendo, no tuve miedo" , le dijo Alma a CBS, socio de la BBC en EE.UU., en referencia al ataque. "De hecho, soy fisicoculturista, así que tengo mucha fuerza", añadió.

"No lo vi como alguien más grande o más pequeño. En mi mente, sabía que era más fuerte que él y que podía defenderme ".

"Mi consejo sería: 'nunca te rindas'", enfatizó. "Mis padres siempre me han dicho que no me rinda ante nada en la vida y es algo que tuve en mente mientras luchaba contra él".