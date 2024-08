“Nunca trabajé para los rusos”: las decenas de personas arrestadas en Ucrania por colaborar con Rusia que niegan haber ayudado a la invasión

“No merezco estar aquí en absoluto”. Es algo que uno espera escuchar de alguien que está en prisión. Pero, sentada con su overol marrón, Tetyana Potapenko se muestra firme al afirmar que no es quien el Estado ucraniano dice que es.

Y así, en poco más de una semana, los diputados aprobaron una enmienda del Código Penal, convirtiendo la colaboración en un delito, algo sobre lo que no habían logrado ponerse de acuerdo desde 2014, cuando Rusia se anexó la península ucraniana de Crimea.

"No cooperé con ellos voluntariamente", afirma. "Les expliqué que las personas discapacitadas no podían acceder a los medicamentos que necesitaban. Alguien me filmó y lo publicó en internet, y los fiscales ucranianos lo utilizaron para indicar que trabajaba para ellos”.