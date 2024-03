Oscar 2024: estos son los ganadores de los premios de la Academia de Hollywood

La siguen de cerca Poor Things ("Pobres criaturas") , del griego Yorgos Lanthimos, que cuenta con 11, y Killers of The Flower Moon ("Los asesinos de la luna"), de Martin Scorsese, con 10.

Emocionante fue también que Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, aprovechara para felicitar a esta última por el Día de la Madre, al subir a recoger el Oscar al mejor corto documental por War is Over! Inspired by the music of John & Oko.